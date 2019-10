“Miren a dónde llegué, que puedo llegar más lejos”, declaró el joven de 21 años, que ha vivido un año inolvidable, marcado por el título panamericano en agosto antes de esta plata, lograda además con un nuevo récord sudamericano (44,15 segundos).

“He quedado segundo contra grandes hombres del deporte. Son rivales muy fuertes, aquí están grandes nombres de los 400 metros. Estoy feliz por lo conseguido”, señaló el nacido en Maicao. “Me superó el bahameño (Steven Gardiner), pero en el futuro hay otras competencias para poder superarle yo”, dijo Zambrano.

Zambrano se acordó de muchas personas en sus agradecimientos, pero especialmente de dos, su entrenador Nelson Gutiérrez y su fisioterapeuta Caridad Martínez.

“Ellos estuvieron conmigo cuando yo no tenía ni un plato de comer porque me habían dejado todos. No le tengo rencor a nadie, fue indisciplina mía. Yo recapacité y decidí entrenar día a día, con mucho sacrificio. Gracias a Dios estoy aquí y muy bien”, afirmó.

El nuevo subcampeón mundial de los 400 metros planos liderará al equipo colombiano en la prueba de relevos 4 x 400 metros, que se disputará este fin de semana. El cuarteto nacional se coronó campeón hace dos meses en los Juegos Panamericanos, el mejor antecedente posible de cara a su participación en este Mundial que se está llevando a cabo en Doha, Catar.

De los 16 equipos que participarán en la prueba de relevos 4 x 400 metros, Colombia tiene el cuarto mejor tiempo del año: 3 minutos, un segundo y 41 centésimas.

Las eliminatorias de los relevos 4 x 400 se llevarán a cabo este sábado 5 de octubre a las 12:25 p.m. hora colombiana. El equipo nacional hará parte de la primera serie. Si clasifica a la final, el cuarteto colombiano peleará por una medalla este domingo 6 de octubre a la 1:30 p.m.