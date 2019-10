Después de ver que el pasado martes, día en el que Álvaro Uribe rindió indagatoria ante l Corte Suprema de Justicia, Faustino Asprilla aseguró que apoyar al expresidente era un acto de “responsabilidad social”, Francia Márquez recordó la forma de pensar de los negros domésticos que defendían a sus amos en los tiempos de la esclavitud.

“En el tiempo de la esclavitud al negro doméstico le entregaron el látigo para que castigarán a sus hermanos. Cuando el negro de campo lo invitaba a buscar su libertad, éste se negaba y por el contrario salía en defensa del amo”, reflexionó la líder social en su cuenta de Twitter.

Asprilla no se quedó callado al ver esa publicación. A pesar de tener una mano en recuperación por una cirugía, el popular ‘Tino’ agarró su celular para responderle por esa red social a Márquez, con especial énfasis en la palabra “látigo” que ella usó.

“Látigo el que me dan quienes piensan que no tengo derecho a pensar con mi propia cabeza. Látigo el que me dan quienes creen que debo ser antiuribista y creerle a los subversivos. Látigo el que me dan los intolerantes y excluyentes”, expresó Asprilla.

El cruce de opiniones entre Asprilla y Márquez paró con esa última respuesta del ‘Tino’. Sin embargo, la activista de derechos humanos sí se pronunció sobre los comentarios racistas que recibió después de que rechazara el apoyo del exfutbolista a Uribe: