Independiente Santa Fe, uno de los clubes con más historia y trascendencia del fútbol colombiano, no viene pasando la mejor situación económica en el último tiempo. Por eso, al conocerse que habría una supuesta oferta de una empresa multinacional para comprar el club, causó gran revuelo la noticia y muchos pensaron que era algo positivo.

Y es que, a pesar de los buenos resultados del equipo femenino, el club no ha tenido los mejores rendimientos en el último tiempo en los torneos masculinos de primera división y dejó el sitio de protagonismo que tuvo en la década anterior.

¿Qué se sabe de la oferta para comprar a Santa Fe?

El encargado de dar a conocer la información fue el periodista Theo González, quien trabaja para ESPN Colombia informando el día a día del equipo ‘cardenal’. Y en la versión que entregó en redes sociales explicó:

“En las últimas horas, un grupo inversor extranjero envió una propuesta a Santa Fe para la compra del club. Ojo que no es interés, sino una propuesta real para adquirir al equipo bogotano“.

Además, aseguró que el club y los máximos directivos ya tenían conocimiento de esta supuesta oferta.

En las últimas horas un grupo inversor extranjero envió una propuesta a @SantaFe para la compra del club. Ojo que no es interés, sino una propuesta real para adquirir al equipo bogotano. El presidente Eduardo Méndez y la junta directiva ya la recibieron. — Theo González Castaño (@Theo_Gonzalez) July 4, 2023

Ante esta información que obtuvo en un principio, el mismo periodista consultó directamente al club y el presidente Eduardo Méndez le respondió que no había ninguna novedad sobre este aspecto. Por eso, González publicó en su cuenta de Twitter: “Hablé con el presidente Eduardo Méndez y asegura que no ha recibido ninguna propuesta. Esa es la voz y versión oficial de Santa Fe”.

Sin embargo, el integrante de ESPN se mantuvo en su versión inicial y no la rectificó, solo adicionó la respuesta de Independiente Santa Fe.

Hablé con el presidente Eduardo Méndez y asegura que no ha recibido ninguna propuesta. Esa es la voz y versión oficial de Santa Fe. La información que yo manejo es esta 🔽 https://t.co/BlHE3YegfB — Theo González Castaño (@Theo_Gonzalez) July 4, 2023

Santa Fe niega oferta para comprar el club y aclara intención de los directivos

Ante ese escenario y por todos los rumores, desde el club sacaron un comunicado para medios, periodistas, opinión pública e hinchas del ‘León’. El mensaje es claro, no hay oferta alguna, según se lee: “A la fecha no hemos recibido ninguna propuesta de compra por el club. Las versiones que circulan en redes sociales sobre una supuesta oferta de un grupo inversor extranjero, carecen de toda veracidad y no son ciertas”.

Y para exponer que la versión fue publicada por el periodista Theo González, lo mencionan en el documento publicado y explican que ya dieron respuesta para desmentir su información:

“Hemos manifestado al periodista Theo González que si tiene la oferta nos la remita o publique, quien asegura que: “En las últimas horas, un grupo inversor extranjero envió una propuesta a Santa Fe para la compra del club”…”

Para cerrar el tema y para aterrizar a los que esperan que se dé la venta del club y cambie de administración, desde la directiva se aclara que no hay intención de vender e insinúan con alguna intención para afectarlos: “De acuerdo a las reacciones de nuestros hinchas, les recordamos que esta es una entidad privada y que sus socios determinarán la venta cuando lo consideren necesario o existan propuestas verdaderas. No sabemos cuál es la intención de desestabilizar el desarrollo de la institución”.

🖋️ 𝗖𝗼𝗺𝘂𝗻𝗶𝗰𝗮𝗱𝗼 𝗢𝗳𝗶𝗰𝗶𝗮𝗹 pic.twitter.com/g8rQyG8oWw — Independiente Santa Fe (@SantaFe) July 4, 2023

Según indica la carta, publicada sobre el mediodía del 4 de julio de 2023, las informaciones sobre este, y otros temas delicados y de gran importancia, se dan a conocer por los medios y redes oficiales del primer campeón del fútbol colombiano.

Por ahora, es lo que se sabe y se maneja, tanto en medios, como en la fuente oficial y directa del club. Pero hay que esperar si se conoce el origen de esa supuesta oferta desde el exterior, porque sería la única forma de aclarar el rumor de parte del comunicador señalado.