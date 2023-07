¿Y quién no estaba contento? ¿Quién de las integrantes del plantel de Santa Fe no tenía lagrimas?, ¡Todas…! Y no era para menos, así como su historia lo ha escrito, con sufrimiento, con el corazón en la mano, las ‘Leonas’ ganaron la tercera estrella, en un partido cerrado, con un 0-0 final y un América que lo entregó todo en la cancha del Pascual Guerrero.

“Quiero felicitar a las muchachas, es una hazaña. En el tiempo nos vamos a dar cuenta lo que hicimos. Lo que logró Santa Fe en el Pascual Guerrero con la gente en contra y un gran equipo, y la manera en la que se defendió es válida, no estamos acostumbrados, pero sabíamos que podía pasar”. Señaló el DT venezolano Omar Ramírez, quien se convirtió en el primer extranjero en coronarse campeón del torneo.

A su lado, muy cerca, la portera venezolana Yessica Velásquez, quien fue la figura del partido, casi que se perdió la cuenta de los goles que evitó con sus extraordinarias atajadas.

“Para nosotros es un orgullo representar a nuestro país donde estemos y con Omar vengo desde el 2008, en Venezuela nunca pude jugar con él y fuera del país me lo vine a encontrar, desde ahí me brindó la confianza y desde que estoy con él tenemos buena relación”.

“Estoy muy feliz con el grupo lo entregó todo. En la semana estuve trabajando para anular a Catalina Usme, sus tiros al arco parecen fácil pero no lo son”.

Karla Viancha fue una de las revelaciones del nuevo campeón, pese a que el equipo tenía las estadísticas en contra. Fue una de las más destacadas en el 2-0 sobre América en el juego de ida. Pese a que tuvo que ser sustituida al minuto 14 por una molestia se mostró muy eufórica viviendo el partido desde a fuera.

“Vivir el partido desde el banco de suplentes es muy duro, el tiempo se hizo lento, sin embargo, desde ahí apoyé a mis compañeras. Ahora soy campeona, somos campeonas y Santa Fe es campeón”. Aseguró.

Por: Juan Pablo Sánchez Vargas.