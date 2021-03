Rigoberto Urán recibió la camiseta que distingue al líder de la clasificación general, pero en talla pequeña, de bebé, como homenaje al nacimiento de Carlota, su hija.

De hecho, la Vuelta a Cataluña es la primera competencia del año para el pedalista antioqueño, que debió retrasar su calendario debido a que estuvo con su esposa en Miami, Estados Unidos, antes, durante y después del parto.

Incluso, compartió algunos días con su pequeña antes de concentrarse en la temporada 2021, en la que su gran objetivo es el Tour de Francia.

El popular ‘Rigo’ recibió el obsequio tal y como lo hizo hace 2 años el también colombiano Miguel Ángel ‘Supermán’ López, a quien los organizadores de la misma carrera le dieron una camiseta igual cuando nació su hijo, la diferencia es que en esa ocasión López se quedó con el título general.

Ahora, Urán empieza a retomar su ritmo de competencia y ya se hizo notar con un noveno lugar en la quinta etapa de la ronda catalana, en donde el mejor ‘escarabajo’ es Esteban Chaves, sexto en la clasificación individual.

Acá, el momento en el que le entregan la pequeña camiseta al antioqueño:

An adorable gift for @UranRigoberto and fam from the @VoltaCatalunya team! 👕 👶

📷: @GettySport pic.twitter.com/FdxqwdwxfT

— EF Pro Cycling (@EFprocycling) March 26, 2021