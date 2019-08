Lo hicieron al ser entrevistados por Saque de Meta, medio de comunicación que cubre las incidencias de cada fecha en los estadios de fútbol bogotanos.

Además de salir molestos por el resultado en contra (empate a 2 goles contra el Medellín que los dejó afuera en octavos de final de la Copa), los hinchas embajadores fueron bastante enérgicos al señalar que, mientras salían del estadio por la tribuna occidental, decenas de aficionados del DIM los agredieron verbal y físicamente.

“Se acabó el partido y empezaron a tirar cosas desde occidental. A tirar botellas de agua”, denunció un hincha de Millonarios. “Esos paisas son unos groseros, que vinieron acá a la capital a provocarnos”, reclamó otra aficionada.

Muchos de los descargos de la fanaticada azul se produjeron con rabia porque, según ellos, los encargados de la seguridad y la logística en el estadio El Campín de Bogotá no hicieron nada para identificar a los agresores y detenerlos.

“Están haciendo de todo. La Policía no mira. Tratan mal a la gente y no ayudan a calmar eso. Pilas con eso. Bogotá también tiene que respetarse”, manifestó un hincha. “Escupiendo, botando agua. Y el policía no hace nada. Está provocando a toda la gente, tienen que actuar”, concluyó bastante molesto un aficionado ‘embajador’.

Estas fueron las denuncias que hicieron los hinchas de Millonarios después de quedar eliminados de la Copa Colombia: