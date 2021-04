green

El partido entre Real Madrid y Chelsea es un encuentro especial para Eden Hazard, quien estuvo en el banco de suplentes. El jugador belga fue determinante con su participación en el equipo inglés, en el que ganó títulos y se convirtió en un referente.

Sin embargo, su presente con el Real Madrid no es el mejor; de hecho, desde que llegó a España, Hazard ha jugado muy poco con los ‘Merengues’, debido a que ha sufrido varias lesiones que lo han dejado por fuera de las competencias.

(Vea también: ¡EN VIVO! Real Madrid vs. Chelsea hoy en Champions: transmisión del partido online)

Eden Hazard: salario en Real Madrid vs. Chelsea

A pesar de que no ha jugado mucho en los últimos meses, Eden Hazard tiene un mejor sueldo en Real Madrid. Según datos revelados por el diario The Sun, el belga está ganando 400 mil libras esterlinas por semana, mientras que, con base en datos del Diario As, el futbolista recibía un sueldo de 200 mil libras esterlinas en el mismo periodo de tiempo en Chelsea.

Pese a que su salario incrementó, su valor en el mercado se desplomó notablemente. Según estadísticas de Transfermarket, Eden Hazard llegó a ser tasado en 150 millones de euros en Chelsea, mientras que actualmente en el Real Madrid tiene un costo de 40 millones de euros; la diferencia supera los 100 millones de euros.

En el siguiente cuadro verá la distribución:

Característica Eden Hazard Equipo Chelsea Real Madrid Salario 200 mil libras esterlinas 400 mil libras esterlinas Valor en el mercado 150 millones de euros 40 millones de euros

Real Madrid vs. Chelsea: UEFA Champions League

El partido se juga este martes, 27 de abril, desde las 2 de la tarde (hora colombiana) y los equipos ya confirmaron a los convocados: