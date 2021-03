Luis Fernando Muriel marcó de tiro libre a todo el ángulo el único tanto de su escuadra en la derrota 3-1 de visitante frente al Real Madrid de España.

Este resultado no le sirvió al Atalanta para avanzar porque en el partido de ida había perdido 0-1, motivo por el que el atlanticense dejó ver su malestar.

“Marcar en ese momento (minuto 83) no significaba nada… Ya faltaba muy poco tiempo. Personalmente es algo lindo, pero no me sabe a nada después de la eliminación”, declaró en ESPN.