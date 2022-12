Para nadie es un secreto que Brasil en uno de los países que más talentos exporta al fútbol mundial. Cada año, salen al mercado jugadores jóvenes que gracias a los buenos rendimientos de sus compatriotas despiertan el interés de los grandes de Europa.

Y es que los clubes del viejo continente quieren tener la suerte de encontrar al nuevo Neymar o al nuevo Ronaldo. Muchos son los futbolistas brasileños que se van jóvenes para los equipos más importantes del mundo. Algunos decepcionan, pero hay otros que no les pesa el rótulo de promesas y terminan consolidándose.

Nombres como Robinho, Ronaldinho o el mismo Neymar han dejado un legado importante en cuadros como el Barcelona y el Real Madrid. Esto ha generado que los caza talentos de estos y otros conjuntos históricos tengan sus ojos puestos en Brasil.

Una muestra de ello es la llegada de jugadores como Vinicius Junior y Rodrygo a las toldas ‘merengues’. Ambos debutaron muy jóvenes en el balompié brasileño y su calidad de inmediato despertó el interés de Florentino Pérez, quién no dudó en ficharlos.

Su rendimiento ha sido tan bueno que el club blanco ya recuperó la inversión que hizo y ya tendría en la mira un nuevo talento de la misma nacionalidad.

Real Madrid are closing in on Endrick deal. Negotiations are progressing to final stages on personal terms too. 🚨⚪️🇧🇷 #RealMadrid

Talks are very advanced with Palmeiras on €60m fee plus taxes. Been told full package will be €72m.

Real want to seal & sign the deal very soon. pic.twitter.com/kIpPptR6ec

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 6, 2022