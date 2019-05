Pulzo entrevistó a Javier Fernández después de su reciente transmisión en ese medio de comunicación, la victoria de Colombia por 6 goles a 0 ante Tahití. El ‘cantante del gol’ dejó claro que no hay ningún tema legal que le impida usar esa frase y que su ausencia en las transmisiones que ha hecho de los partidos de la Selección Colombia en el Canal RCN obedece a “un tema de estilo”.

“Es una frase que yo utilizo en mis transmisiones desde 1993, entonces no le pertenece a nadie más sino a mí. Esa frase tiene sus momentos especiales para usarse y la uso solo para eso. No se puede volver un paisaje, una frase que para todo se use, sino que tenga sus momentos especiales”, aseguró Fernández desde Cali, ciudad en la que reside y a la que viajó después del Colombia vs Tahití.

El relator precisó que Caracol Televisión sí registró como suya la icónica frase ‘Tú, tranquilo’, pero que existen pruebas que avalan que él la usa desde antes de trabajar para el ‘Gol Caracol’.

“Lo cierto es que Caracol sí la registró, pero obviamente porque ellos creyeron que esa frase había nacido en Caracol. Pero esa frase nace en Colmundo y las pruebas magnetofónicas están”, agregó el periodista deportivo.

Consultado sobre un posible impedimento legal que lo cohíba de decir su frase en RCN, el ‘cantante’ explicó: “Por ahora no. No hay una decisión que diga que esa frase no es mía. No veo por donde haya una limitación. Es una frase muy coloquial. Lo que pasa es que cada quien puede registrar frases. Ya existirá una decisión de las personas que tengan la decisión pertinente para eso”.

Fernández también aclaró que no solo ha dejado de usar el ‘Tú, tranquilo’ en las transmisiones del Mundial Sub-20, sino que en los dos meses que lleva relatando fútbol colombiano en Win Sports tampoco la ha exclamado. “Es un tema de estilo, no más”, concluyó el periodista de 53 años.

Por último, el ‘cantante’ les envió un mensaje de agradecimiento a las personas que lo siguen fielmente en cada una de sus transmisiones y mostró su felicidad por la sintonía que está teniendo en su nueva casa:

“Yo tengo palabras de agradecimiento con la gente y yo sabía que me querían, pero quiero agradecer. Estoy feliz y contento de saber que la gente me prefiere. Eso es lo mejor que me puede pasar. Lo que se está haciendo es histórico, lograr lo que se ha hecho en dos partido. La gente escucha le gusta”.