El tenista español Rafael Nadal informó este domingo que no participará en el Abierto de Australia debido a un “microdesgarro en un músculo”, apenas una semana después de su retorno a las canchas tras casi un año sin competir debido a lesiones.

Hi all, during my last match in Brisbane I had a small problem on a muscle that as you know made me worried. Once I got to Melbourne I have had the chance to make an MRI and I have micro tear on a muscle, not in the same part where I had the injury and that’s good news.

Right… pic.twitter.com/WpApfzjf3C

— Rafa Nadal (@RafaelNadal) January 7, 2024