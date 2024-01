2023 no fue un año nada sencillo para el tenista español Rafael Nadal, uno de los mejores de la historia, ya que en el Abierto de Australia sufrió una lesión en su pierna izquierda por la que tuvo que ser operado. Además, en junio recibió otra intervención quirúrgica en su cadera y por eso estuvo prácticamente todo el año por fuera de las canchas.

Ahora, casi 365 días después de su último partido, el tenista español volvió a una competencia de forma oficial y emocionó a todos los aficionados, recordando que este es, quizá, su último año antes de su retiro.

En la primera ronda del Torneo de Brisbane, el tenista español se enfrentó al austriaco Dominic Thiem y, aunque al principio le costó la adaptación, con su fortaleza mental y estado físico pudo recomponer el camino y conseguir así su primera victoria del año.

De hecho, el partido, que duró una hora y treinta minutos de juego, terminó con un resultado de 7-5 y 6-1, teniendo en cuenta que Thiem estuvo cerca de llevarse el primer set, pero el español remontó y al final venció al austriaco de forma contundente.

Guess who’s back? 🥶

The best points as @RafaelNadal secured a memorable comeback win over Dominic Thiem! pic.twitter.com/NnE9K0BJ1W

— Tennis TV (@TennisTV) January 2, 2024