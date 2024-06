Pese a que en las últimas horas se veía muy lejana la posibilidad de que el ‘Tigre’ pudiera convertirse en jugador de Millonarios próximamente, este jueves 6 de junio se abrió una nueva esperanza para los hinchas luego de que el atacante sostuviera una reunión con los directivos del club.

Según contó el periodista Gabriel Meluk en Caracol Radio, el encuentro se llevó a cabo en las instalaciones de Millonarios y estuvieron reunidos Gustavo Serpa, máximo accionista del club, Enrique Camacho, presidente del equipo, y Radamel Falcao García.

“Sobre la 1:15 de la tarde terminó la reunión en las oficinas de Millonarios entre el máximo dirigente, el presidente y Falcao. Los dos [Serpa y Camacho] dijeron ‘queremos y queremos de verdad’, y Falcao levantó la mano y dijo: ‘Yo quiero, pero tengo que resolver dos temas’”, aseguró Meluk inicialmente.

¿Qué impediría el fichaje de Falcao con Millonarios?

Aunque son pocos los detalles que se conocen sobre los temas que se trataron en la reunión, Meluk señaló que lo primero en que hizo énfasis el delantero samario, de 38 años, fue en lo relacionado con su familia.

“Déjeme primero hablar con mi mujer porque yo no me mando solo. Yo hablo con Lorelei porque es que ella nunca ha vivido acá en Colombia y tenemos que mirar dónde viviríamos, el colegio de los niños…”, habría dicho Falcao, según contó el comunicador.

Pero allí no quedó todo, pues también tocó un tema económico que lo tendría pensando en caso de llegar a vivir en Colombia.

“Espérense que me toca llamar al que me maneja la plata porque es que en este país hay una cosa que se llama impuesto al patrimonio y ese impuesto a mí me revienta”, agregó Gabriel Meluk sobre lo que habría dicho el futbolista.

Incluso, Meluk filtró cuándo sería el día en el que Radamel Falcao anunciaría a las directivas de Millonarios si puede sentarse a negociar o si definitivamente no hay posibilidades.

“Yo hablo con Lorelei y con el de la plata. Yo quiero, ustedes quieren, déjenme averiguo esas dos cosas y el martes les doy razón”, sería lo último que dijo el samario, haciendo referencia al próximo martes 11 de junio.

Por último, el periodista señaló que Falcao viajará este viernes a Santa Marta y luego se va para Miami, desde donde al parecer comunicará su decisión oficial.

¿Qué es el impuesto al patrimonio en Colombia?

Es un tributo nacional que grava la posesión del patrimonio líquido igual o superior a 72.000 Unidades de Valor Tributable (UVT) al 1 de enero de cada año.

El impuesto al patrimonio se calcula aplicando una tarifa del 1 % sobre el valor del patrimonio líquido fiscal ajustado que exceda los 72.000 UVT.

¿Quiénes deben declarar y pagar el impuesto al patrimonio?

Personas naturales residentes en Colombia: Deben incluir en la base del impuesto el valor total del patrimonio líquido fiscal ajustado.

Deben incluir en la base del impuesto el valor total del patrimonio líquido fiscal ajustado. Personas no residentes, nacionales y extranjeras: Deben declarar y pagar el impuesto si poseen bienes gravables en Colombia.

Sucesiones ilíquidas: Deben declarar y pagar el impuesto si el patrimonio líquido fiscal ajustado es igual o superior a 72.000 UVT.

Deben declarar y pagar el impuesto si el patrimonio líquido fiscal ajustado es igual o superior a 72.000 UVT. Sociedades extranjeras no declarantes del impuesto de renta en Colombia: Deben declarar y pagar el impuesto si poseen bienes gravables en Colombia.

