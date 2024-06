Falcao García es uno de los jugadores colombianos más queridos en la actualidad, pues pese a que ha tenido poca participación en las últimas temporadas, él nunca ha estado en ningún escándalo o algo por el estilo y por eso es que las personas le conservan tanto cariño.

(Ver también: Arrancó la barrida en Millonarios y anuncian el primer jugador que deja el equipo)

De hecho, en estos días ha estado en Bogotá cumpliendo con compromisos de patrocinios y, en medio de sus encuentros con la prensa, ha dejado varios temas a discusión, como por ejemplo la posibilidad de llegar a Millonarios a partir de la próxima temporada.

Ante estas declaraciones, muchos comenzaron a hacer sus averiguaciones con el club para ver si había alguna posibilidad, pero la respuesta no fue tan positiva como se esperaba.

Lee También

Uno de los que les preguntó a las directivas de Millonarios fue Antonio Casale, periodista seguidor del equipo bogotano, quien aseguró que habló con Gustavo Serpa, máximo accionista del club, y la respuesta fue realista, mas no optimista.

De hecho, Casale le preguntó que si valía la pena ilusionarse con la llegada del exjugador del Rayo Vallecano y la respuesta fue un no contundente.

La fuente más alta posible de @MillosFCoficial Gustavo Serpa me confirma que no vale la pena ilusionarse con lo de @falcao. No es viable. Punto final

— Antonio Casale (@CasaleSports) June 4, 2024