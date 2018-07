Dice Botero que leyó un comentario en redes sociales sobre una breve conversación que tuvieron Landa y el líder del Astana Jakob Fuglsang, en la que ponían en tela de juicio el gran desempeño de Nairo Quintana en la etapa 17 del Tour de Francia que ganó en solitario.

El diario Marca retoma el trino de Fuglsang: “No me sorprende que haya corredores más rápidos que yo, me sorprende cuánto más rápidos son. Acabo de hablar con Landa después de la etapa y él tampoco lo puede entender. Dice que movía menos vatios el año pasado”, dijo el danés, luego de llegar a 4 minutos de Quintana.

Jakob Fuglsang: “I’m not surprised the others are faster than me but I’m surprised how much faster they are. I just talked with Landa after the stage and he can’t believe it either. Says he did less watts last year…” #TDF2018

— Mikkel Condé v2.0 (@mrconde) July 25, 2018