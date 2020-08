El nadador vallecaucano es campeón sudamericano de natación máster y desde el año pasado se ha destacado por sus opiniones políticas. Por ejemplo, en su momento apoyó el paro nacional y en su cuenta de Twitter ha criticado fuertemente al Gobierno Nacional, a Álvaro Uribe y sus seguidores.

En los últimos días, Agudelo se ha mostrado bastante indignado por las dos masacres contra jóvenes que consternaron al país, la de los cinco adolescentes en Cali y la de los ocho muchachos en Samaniego (Nariño). Después de demostrar lo mucho que le molesta ver que este tipo de situaciones sucedan en el país, el deportista colombiano recordó cuánto lo ha afectado el hecho de hacer evidente sus opiniones políticas.

“Me han cancelado patrocinios por mi postura política, por marchar, por las críticas y demás. No me importa, el dinero para costear mis campeonatos lo consigo como sea, porque son mis sueños, es mi pasión. Antes de ser deportista, soy humano, soy colombiano”, contó el nadador en su cuenta de Twitter.

Miles de personas se solidarizaron con él y rechazaron esa situación. En diálogo con W Radio, Agudelo dio más detalles de esas reprimendas de las que ha sido víctima por criticar al Gobierno, una de ellas a solo cuatro días de competir.

“Me dijeron que estaba hablando mal de la administración, me despiden de mi trabajo, cuatro días antes de una competencia”, relató en la emisora. Estos son algunos de los tuits con el que el nadador ha expresado su indignación con los hechos recientes que ha lamentado el país:

Siguen hablando de un partido que en nada nos afecta, si pierden y ganan da igual. Pero de los jóvenes asesinados en Cali no dicen ni mu. Pero si fueran de otro país hasta su foto y hashtag utilizarían. Tristeza y falta de empatía por lo nuestro. Abrazo a sus madres en este dolor

No son buenos días, ayer no dejaba de pensar en la masacre de #Cali y ahora en los de #Samaniego

Les duele mucho los comentarios que hago sobre su mesías y su partido y que ahora todos veamos los nefastos resultados de seguir en guerra y no apostarle a la paz. Recibo con aprobación esos bloqueos, besos. Sigan en caravanas de 5, ridículos.

Me han cancelado patrocinios por mi postura política, por marchar, por las críticas y demás. No me importa, el dinero para costear mis campeonatos lo consigo como sea, porque son mis sueños, es mi pasión. Antes de ser deportista, soy humano, soy colombiano. #NosVemosEnElAgua 💙

— Jorge Iván del Valle (@jorgeivan9108) August 17, 2020