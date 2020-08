La ausencia de Richard Carapaz en Emilia (Italia), donde estaba inscrito, podría estar relacionada con sus opciones de participar en el Tour de Francia y no en el Giro de Italia, del que es vigente campeón, interpretó la agencia Efe.

El texto argumentó que todo tendría que ver con el reciente retiro del colombiano Egan Bernal, jefe de filas del Ineos, del Critérium del Dauphiné debido a dolores de espalda ocasionados por una antigua lesión y por el bajo rendimiento en dicha prueba de los británicos Geraint Thomas y Christopher Froome, los otros líderes de la formación inglesa.

En consecuencia, Carapaz podría estar siendo contemplado como colaborador de Bernal en la ronda gala o como ficha alternativa para pelear en la general frente al esloveno Primoz Roglic, capo del Jumbo-Visma y poseedor del cartel de favorito.

De hecho, la aparición de Froome en el Tour no está confirmada, algo con lo que estaría relacionado el cambio de planes en el calendario de Carapaz.

Hasta el momento, el Ineos no ha hecho anuncios oficiales distintos a que espera tener en buena forma a Egan Bernal el 29 de agosto, fecha de inicio del Tour de Francia.

El Giro de Italia, por su parte, está programado para desarrollarse del 3 al 25 de octubre; es decir, 13 días después de que se acabe el Tour.

Así alcanzó a ser anunciado Carapaz para el Giro de Emilia:

