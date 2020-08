Bernal, de 23 años, era séptimo en la general a 31 segundos del esloveno Primoz Roglic, hasta el momento dominador del Dauphiné.

Sin embargo, desde este viernes se conoció que no se encontraba en plenitud de condiciones y el sábado se confirmó que sufre dolores en la espalda y ha preferido abandonar la prueba, según explicó en la salida su compañero galés Geraint Thomas.

“Tiene un ligero dolor de espalda y lo mejor para él es tomárselo con calma. Falta poco para el Tour y es importante que llegue al 100 por ciento. No es un problema importante y es mejor estar del lado de la precaución”, dijo Thomas en la salida de la cuarta etapa que se disputa hoy entre Ugine y Megève con un recorrido de 157 kilómetros.

Thomas, ganador del Tour 2018, dijo que Bernal “ha hecho ya dos carreras antes del Dauphiné y ahora solo se trata de asegurar el buen estado de forma para el Tour”.

Bernal perdió tiempo respecto a Roglic en la cimas de la segunda y tercera etapas, pero fue el más fuerte del Ineos, dejando claro quién debe ser el líder del equipo para el Tour.

Stage four of the #Dauphine is set to begin shortly. We can confirm @Eganbernal will not take the start this morning in Ugine. pic.twitter.com/uRLT6NHu2p

— Team INEOS (@TeamINEOS) August 15, 2020