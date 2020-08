green

Egan Bernal, jefe de filas del Ineos, ocupó la casilla 14 en la fracción y pasó del cuarto al séptimo puesto en la clasificación individual, situación que fue descrita por el ruso Pavel Sivakov, uno de sus compañeros, como resultado de varias complicaciones sufridas por el zipaquireño.

“En la segunda etapa, Egan tuvo un día un poco difícil al final… Hoy me dijo que no se sentía muy bien hoy. Así que me quedé con él e intenté llevarlo, pero a falta de 100 metros para la meta vi que se había descolgado”, declaró Sivakov en declaraciones entregadas a la web de su equipo.

Sin embargo, el ruso calmó la situación diciendo que esto “no es un problema” para Egan Bernal si se tiene en cuenta que “viene de 2 carreras difíciles”, como lo son la Ruta de Occitania y el Tour de l’Ain.

En consecuencia, Egan fue rebasado en la general por el también cundinamarqués Daniel Felipe Martínez, pedalista del Education First que fue quinto en la etapa, quedó sexto en la general y le arrebató a Bernal la camiseta blanca que lo acredita como líder de los jóvenes.

“Estamos haciendo bloques de entrenamiento en estas carreras, en las que necesitamos mejorar la forma, especialmente Egan, que viene de la altura y que estuvo bloqueado [por la pandemia]. Queda un largo camino para el Tour y no necesitamos estresarnos ni preocuparnos”, concluyó Sivakov.

Al Critérium del Dauphiné le restan 2 jornadas, ambas montañosas y con final en alto, fracciones en las que se definirá el título.

Clasificaciones:

Jóvenes

1. Andrés F. Martínez (COL – EF): a 0:26

2. Egan Bernal (COL – INEOS): a 0:05

3. Tadej Pogacar (SLV – Emirates): a 0:51

General

1. Primoz Roglic (SLV – Jumbo): 13:14:35

2. Thibaut Pinot (FRA – Groupama): a 0:14

3. Emanuel Buchmann (ALE – Bora): a 0:20

4. Guillaume Martin (FRA – Cofidis): a 0:24

5. Míkel Landa (ESP – Bahrain): 0:26

6. Andrés F. Martínez (COL – EF): a 0:26

7. Egan Bernal (Equipo INEOS): a 0:31

8. Miguel A. López (COL – Astana): a 0:32

9. Nairo Quintana (COL – Arkea): a 0:35

10. Richie Porte (AUS – Trek): a 0:35