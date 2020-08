Buitrago, de 20 años de edad, se terminó retirando del eveto luego de los percances vividos, ya que las inclemencias del clima –lluvia y nieve–le jugaron una mala pasada.

El colombiano, único en competencia, se estrelló y cuando se subió de nuevo a su bicicleta, empezó a pedalear en la dirección equivocada, hasta que se encontró a los carros acompañantes.

“Un día para olvidar en Bélgica”, escribió en Twitter el corredor en un mensaje acompañado por un video en el que aparece andando en contravía.

De hecho, fue grabado por el equipo Israel Up-Nation, que trinó: “Hoy no es el día de suerte de este hombre: chocó, tomó el giro equivocado, viajó en sentido contrario durante unos kilómetros y bajo la lluvia torrencial… Esperamos que esté bien”.

En video, Buitrago avanzando en sentido contrario:

Por otra parte, el belga Iljo Keise, perteneciente al conjunto Deceuninck-Quick Step, se quejó de la organización de la carrera compartiendo en sus redes sociales la imagen de una vía llena de huecos por donde el lote debió pasar. “Tratando de evitar los hoyos en la carretera durante la etapa… ¡Misión imposible!”, describió.

Acá, su publicación:

Trying to avoid the put holes in the road during today’s stage @ the TRW = Mission impossible! pic.twitter.com/X7xjjQPj1W

— Iljo Keisse (@IljoKeisse) August 17, 2020