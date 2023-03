Richard Ríos Montoya, de 22 años, se convirtió en nuevo jugador del Palmeiras e ilusiona a todos los seguidores de este importante equipo del continente.

¡Bienvenido, 𝖌𝖗𝖊𝖊𝖓𝖌𝖔! 🇨🇴 Richard Ríos é o novo meio-campista do #MaiorCampeãoDoBrasil ! ➤ https://t.co/yM0qVZVFBc #AvantiPalestra pic.twitter.com/yGoTvoxuvz

El ahora jugador del Palmeiras nació en Vegachí, Antioquia, hace 22 años. Ríos no debutó en el fútbol colombiano, y por ende, no es conocido por los fanáticos del rentado local. Desde muy pequeño vive en Brasil, formándose en la academia de Flamengo. En ‘Fla’, otro grande del continente, dio sus primeros pinos como jugador profesional durante el 2020, incluso, jugó contra su nuevo equipo.

Luego de su paso por Flamengo, Richard fichó por el Mazatlán de México, donde estuvo en la temporada 2021-2022. Allí jugó un total de 6 partidos, y se devolvió para Brasil. Posteriormente, llegó a Guaraní, un modesto club de la Serie B, donde se destacó y mostró sus mejores cualidades, tanto así que varios equipos de la élite del balompié suramericano se interesaron por sus servicios deportivos, incluido el Palmeiras, que lo fichó.

Posteriormente a su llegada a esta escuadra de renombre, Richard afirmó: “Estoy feliz de estar en un club tan grande como el Palmeiras. Es un equipo que viene destacándose mucho en competencias nacionales e internacionales. Me impresionó la estructura, que da todo el apoyo a los jugadores. Mi objetivo era hacer una buena campaña en Paulista, pero lamentablemente no pasamos a la siguiente etapa. Estoy feliz de que Palmeiras me mirara y viera mi estilo de juego”.