El plantel de Veracruz apeló a este método de expresión al acumularse cuatro meses sin recibir pago por parte del club. Para algunos, esta no era la forma de reclamar, pero todo fue peor por la reacción de su rival.

Los Tigres se impusieron 3-1 a los ‘Tiburones Rojos’ del Veracruz pero los dos primeros goles fueron anotados en esos cuatro minutos de inactividad. El chileno Eduardo Vargas y el francés André-Pierre Gignac aprovecharon que el rival no oponía resistencia.

Tan mal parecían quedar los visitantes, que los propios jugadores veracruzanos aplaudieron sarcásticamente al final del partido:

El capitán rojinegro le restó importancia a lo sucedido:

"QUE NOS RESPONSABILICEN A NOSOTROS COMO EQUIPO DE UNA PROTESTA QUE VINIERON A HACER ELLOS, A MÍ ME PARECE EQUIVOCADO" #LUP Guido Pizarro, capitán de Tigres, aclaró por qué los jugadores felinos marcaron dos goles cuando los futbolistas de Veracruz estaban manifestándose pic.twitter.com/seMcGTOofM

Al final del partido, el europeo Gignac no pareció muy arrepentido, y en un video publicado en redes se le veía decir “que se vayan a segunda, mejor”:

La Noche triste de Gignac …. Decepcionante!! Lo de @ClubTIGRES_mx es una Vergüenza. Veracruz vs Tigres ⚽ pic.twitter.com/iqZlCQDTsz

El delantero recibió múltiples críticas después de esto. Tal fue la presión que luego tuvo que pedir disculpas por haber marcado en esos momentos, aunque dijo que había sido un error. “Nunca quise anotar ese gol (la regué queriendo tirar a saque de meta), no es excusa, pura verdad”, expresó Gignac este lunes en el tercero de siete puntos de un mensaje que publicó en redes sociales.

En el primer punto de su mensaje de este lunes, Gignac lamentó “profundamente el momento por el que están pasando” sus colegas. En el segundo aseguró que hubo “falta de comunicación” entre felinos y escualos. Los Tigres solo apoyaron a la protesta durante un minuto, pero el Veracruz había pedido su colaboración para que la manifestación fuera de tres minutos, algo que trascendió después, aunque no dejó a muchos muy convencidos.

No hubo malentendido. Tigres ofreció 1 minuto y Veracruz pedía 3. No existió acuerdo consensuado. La solidaridad existió, pero ambas partes discreparon en la duración de la protesta. El tiempo de la protesta que era suficiente para Tigres, para Veracruz no lo fue. Simple. https://t.co/3dpuPl2DQt

— Willie González (@WillieMty) October 19, 2019