“Pensé cómo cuando los medios querían que lleváramos a Daniel Galán a la serie contra Croacia en el repechaje al Grupo Mundial que se jugó en Bogotá. No lo convoqué, para que no viviera una frustración de la que no pudiera salir”, señaló el extenista en una entrevista a El Tiempo.

Luego agregó: “Sabía que no se manejaron los tiempos de manera adecuada, pero ya estaba todo hecho y dejé que la Federación Colombiana de Tenis tomará la decisión final sobre el cambio para la Copa Davis”.

Entre tanto, mediante un comunicado de prensa, Fedecoltenis aseguró que autorizó el cambio de Nicolás Mejía por Alejandro González, ya que confían en la correcta selección de los jugadores por parte del capitán del seleccionado.

Por último, de acuerdo con el diario El Tiempo, Pablo González les manifestó que también decidió poner a disposición del Comité y Comisión de la Federación su cargo como líder del combinado nacional.