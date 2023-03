Salir a montar por las carreteras de Antioquia se está convirtiendo en un peligro para los amantes de la bicicleta y para quienes dependen de ella para poder salir adelante.

Cristian Vélez Riveros, el actual campeón juvenil de la Vuelta a Rionegro se salvó de milagro luego de estrellarse el pasado sábado contra un camión por la variante de Caldas, cuando descendía a una velocidad de 50 kilómetros por hora, realizando uno de sus habituales entrenamientos.

Según el pedalista de 18 años de edad, conoció que el conductor buscaba por ‘Waze’ la dirección de su lugar de destino, no puso las direccionales para orillarse ni tampoco se percató que el pedalista venía atrás cuando trató de estacionarse.

Tras el fuerte impacto, Vélez perdió el conocimiento por varios minutos.

El corredor, nacido en Amagá e hijo de un minero (Darío Vélez), está fuera de peligro.

Dice que fue trasladado al hospital de Caldas, donde no le quisieron dar prioridad con el soat del vehículo. “Me atendieron con el seguro de la Nueva EPS. Me realizaron el triaje y fui dejado allí desde las 12:00 del mediodía hasta aproximadamente las cinco de la tarde. Solo me aplicaron dos inyecciones para el dolor. Este domingo tuve consulta con el ortopedista para poder que me intervengan quirúrgicamente, pero necesitan autorización de mi Eps”, señaló el deportista.

“Gracias a Dios logré contar la historia. Acá ya estoy en mi casa, recuperándome y esperando que se agilicen las cosas para que me den luz verde para que me puedan operar”, señaló este domingo Cristian, quien sufrió fracturas de clavícula derecha y radio de la muñeca derecha.

En 2015 y 2017 Vélez fue campeón nacional de ciclomontañismo y en 2021 conquistó la Clásica Cuna de la Libertad, en El Retiro.

“Mi llamado es para que todos los actores de la vía tengamos más cultura vial, pero sobre todo a los conductores, que tomen más conciencia porque este señor no puso ni estacionarias. Ojalá salga de esto pronto”, dijo Vélez, quien espera estar en la Vuelta del Porvenir, a finales de año.