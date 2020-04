green

La jornada inaugural de la fase de grupos se llevará a cabo entre el sábado 25 de abril y el miércoles 30 del mismo mes con uno o dos encuentros diarios en horario nocturno.

Equidad ante Alianza Petrolera será la primera contienda, mientras que Huila-América y Millonarios-Bucaramanga serán algunos de los choques más atractivos.

Acá, todos los horarios:

Sábado 25 de abril

7:00 p.m. – Equidad vs. A. Petrolera (Win)

8:00 p.m. – Huila vs. América (Win)

Domingo 26 de abril

6:00 p.m. – Patriotas vs. Jaguares (Win)

7:00 p.m. – Tolima vs. Cali (Win)

Lunes 27 de abril

7:00 p.m. – Millonarios vs. Bucaramanga (Win)

Martes 28 de abril

7:00 p.m. – O. Caldas vs. U. Magdalena (Win)

Martes 29 de abril

7:00 p.m. – Santa Fe vs. Cúcuta (Win)

Miércoles 30 de abril

7:00 p.m. – Pasto vs Junior (Win)

Cada club estará representado por un futbolista del plantel, previamente elegido por sus compañeros.