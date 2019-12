Millonarios, por su parte, se estrenará ante un conjunto boliviano por definir el jueves 6 de febrero a las 7:30 p.m. en el estadio El Campín de Bogotá.

Cali hará lo propio el martes 11 del mismo mes, también a las 7:30 p.m., como local contra River Plate de Paraguay. Mientras que Pasto arrancará de visitante frente a Huchipato de Chile el miércoles 12 a las 5:30 p.m.

Programación completa para los clubes colombianos en primera fase:

Partidos de ida:

Febrero 5 (7:30 p.m.): Nacional (COL) vs. Huracán (ARG)

Febrero 6 (7:30 p.m.): Millonarios (COL) vs. Bolivia 3

Febrero 11 (7:30 p.m.): Cali (COL) vs. River Plate (PAR)

Febrero 12 (5:15) p.m.): Huachipato (CHI) vs. Pasto (COL)

Partidos de vuelta:

Febrero 19 (5:15 p.m.): Huracán (ARG) vs. Nacional (COL)

Febrero 20 (5:15 p.m.): Bolivia 3 vs. Millonarios (COL)

Febrero 25 (7:30 p.m.): River Plate (PAR) vs. Cali (COL)

Febrero 26 (7:30 p.m.): Pasto (COL) vs. Huachipato (CHI)