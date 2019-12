En la segunda etapa previa, Medellín enfrentará al Táchira de Venezuela y Tolima al Macará de Ecuador en las siguientes fechas:

Partidos de ida (4 de febrero)

7:30 p.m.: Medellín (COL) vs. Táchira (VEN)

7:30 p.m.: Macará (ECU) vs. Tolima (COL)

Vuelta (11 de febrero)

6:15 p.m.: Táchira (VEN) vs. Medellín (COL)

7:30 p.m.: Tolima (COL) vs. Macará (ECU)

Entre tanto, en la instancia de grupos, América y Junior se estrenarán como locales ante las escuadras brasileñas Gremio y Flamengo, respectivamente.

Acá, la programación para escarlatas y rojiblancos con horario definido solo para las 2 primeras fechas y para la última:

Grupo A

Marzo 4 (7:30 p.m.): Junior (COL) vs Flamengo (BRA)

Marzo 11 (7:30 p.m.): Ind. del Valle (ECU) vs. Junior (COL)

Marzo 19: G1 vs. Junior (COL)

Abril 7: Junior (COL) vs. Ind. Del Valle (ECU)

Abril 22: Junior (COL) vs. G1

Mayo 6 (7:30 p.m.): Flamengo (BRA) vs. Junior (COL)

Grupo E

Marzo 3 (7:30 p.m.): América (COL) vs. Gremio (BRA)

Marzo 10 (7:15 p.m.): U. Católica (CHI) vs. América (COL)

Marzo 18: G4 vs. América (COL)

Abril 8: América (COL) vs. U. Católica (CHI)

Abril 21: América vs. G4

Mayo 7 (7:30 p.m.): Gremio (BRA) vs. América (COL)