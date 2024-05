La tan anhelada programación de la última fecha de los cuadrangulares de Liga BetPlay se conoció finalmente este lunes 27 de mayo, luego de que la Dimayor hiciera públicos los días y los horarios de los 4 compromisos.

El único partido que se jugará un día diferente será el de La Equidad vs. Once Caldas, ya que este no define nada en el grupo B. Este se llevará a cabo el viernes 31 de mayo a las 5:00 de la tarde.

Programación completa de la fecha 6 de cuadrangulares

Los dos partidos del grupo A se jugarán de manera simultánea el domingo 2 de junio a las 5:00 de la tarde, teniendo en cuenta que tres de los cuatro equipos del cuadrangular tienen opciones de lograr su cupo en la final (Millonarios es el único eliminado).

En cuanto al grupo B, el partido que definirá al finalista se jugará el mismo domingo a las 7:30 de la noche en el estadio Manuel Murillo Toro, una vez se acaben los dos juegos del grupo A.

Programación completa de la fecha 6:

Viernes 31 de mayo

5:00 p. m. La Equidad vs. Once Caldas (Grupo B)

Domingo 2 de junio

5:00 p. m. Millonarios vs. Junior (Grupo A)

5:00 p. m. Bucaramanga vs. Pereira (Grupo A)

7:30 p. m. Tolima vs. Santa Fe (Grupo B)

¡No te pierdas la Fecha 6 de los Cuadrangulares Semifinales de la #LigaBetPlayDIMAYOR I-2024! ⚽💥#LaPasiónDeMillones pic.twitter.com/T1h8aRWRvN — DIMAYOR (@Dimayor) May 27, 2024

