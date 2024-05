Independiente Santa Fe superó 2-0 a Equidad por la quinta fecha del cuadrangular B de la Liga BetPlay 2024-l, el compromiso tuvo lugar este domingo en el Campín con la presencia de 28.145 espectadores.

(Le puede interesar: Daniel Torres contó cuál es la clave (no futbolística) del éxito de Santa Fe)

Así las cosas, el onceno bogotano quedó a un paso de disputar la gran final, ahora deberá pensar en la última jornada contra Deportes Tolima en Ibagué. Un triunfo o un empate le permitirá acceder al último partido del certamen.

— Independiente Santa Fe (@SantaFe) May 27, 2024

Entre tanto, Pablo Peirano atendió los interrogantes de la prensa donde plasmó su análisis de la victoria: “Fue un partido parejo, más allá de eso fuimos contundentes. Sabemos que cada partido es una historia diferente y que ninguno es igual, debemos tener la ambición de siempre ir adelante”. Comentó.

Por otro lado, el técnico enfatizó en el duelo contra Tolima: “Tenemos mucha motivación porque dependemos de nosotros, no tenemos presión”. Sentenció.

(Lea también: “Es de equipo chico”: Carlos A. Vélez, molesto por actitudes de jugadores de Millonarios)

En los últimos días, el plantel de Santa Fe atraviesa un cuadro gripal donde varios jugadores se han visto afectados, entre ellos Jersson Gonzáles, que abandonó la convocatoria previo al compromiso ante Once Caldas, pese a la situación el D.T., confirmó la participación de sus orientados.

Lee También

“Tenemos una semana para trabajar, más de un jugador estaba enfermo, aunque no se notó por esa personalidad que tienen, pero en este partido y en el anterior hubo varios que no estaban a su 100 % por el tema de la gripe, hicieron un gran esfuerzo. Esperamos no sufrir mas bajas”.