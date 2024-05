Por: Familia Cardenal

Daniel Torres fue la gran figura de la victoria de Independiente Santa Fe 1-0 ante Once Caldas en el juego correspondiente a la fecha 4 del cuadrangular B.

Los ‘Cardenales’ son líderes del grupo B con 10 puntos y está muy cerca de volver a jugar una final de Liga BetPlay, siendo Daniel Torres uno de los factores clave en el equipo.

Justamente, el ‘cabezón’ habló al finalizar el juego ante Once Caldas al ser la figura del encuentro y allí confesó que está ilusionado, pero no le da todos los créditos a los deportivo sino también a lo espirutual.

Daniel Torres sueña con la décima estrella

“Muy contento. La figura es el equipo, gracias a lo que es el conjunto. No solo los que estamos adentro sino que todos los que entrenamos, y en la parte física y espiritual estamos sacando este proyecto adelante, inicio Torres en entrevista con Win Sports”.

Luego no ocultó su ilusión de quedar campeón con el León. “Creo que el volver y volver a Santa Fe de esta manera es imposible no emocionarme, no ilusionarme en la forma en la que Dios ha bendecido este proyecto. Darle la honra a él”.

Lo espirutual como factor clave en Santa Fe: “Yo creo que en lo deportivo el juego ante Cali cambió el rumbo, pero para mí en lo personal el clic se hace en el momento en que incorporamos a Jesusucristo a Santa Fe. Eso cambió todo, en lo deportivo y el ambiente. Eso no lo hacemos solamente con nuestro fútbol”.

Finalizó hablando sobre las lesiones y bajas en el equipo: “No ha sido fácil en la parte de salud. Sabemos y pocos conocen de la parte espiritual, pero no solo se batalla en la parte física sino también en lo espiritual. Creo que dentro del campo no se notó para nada. Pudimos fortalecernos y sumar en casa”.

⚽”La figura es el equipo. El volver a Santa Fe de esta manera es imposible no emocionarme, no ilusionarme, no esperanzarme, de la forma en que Dios ha bendecido este proyecto” Daniel Torres, volante de Santa Fe. pic.twitter.com/oxCRkWB2s3 — Win Sports (@WinSportsTV) May 24, 2024

