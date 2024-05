Sobre las 8:30 p.m., Independiente Santa Fe recibirá en el estadio El Campín al Once Caldas de Manizales, en el juego válido por la fecha 4 del cuadrangular B.

Al cuadro ‘Cardenal’ solo le sirve ganar para seguir con ilusiones serias de clasificar a la gran final del fútbol colombiano. Sin embargo, el grupo se apretó bastante luego de la victoria del Tolima en Bogotá ante La Equidad.

(Vea también: Santa Fe, con cambio, dio lista de jugadores que buscan seguir líderes contra Once Caldas)

Así las cosas, todo indica que este jueves se disputara una verdadera final en el estadio El Campín, pues Santa Fe (que se sometió a Ley de Insolvencia) es líder con 7 puntos, y detrás de él está Once Caldas con cinco unidades.

Viéndolo como un parido importantísimo para las aspiraciones de clasificar a la final, después de 12 años Sandra Merino volverá a pisar la cancha del ‘Coloso de la 57’, pues ella fue la artífice del título del 12, quien por medio de la religión llevó a un equipo a ganar un torneo de liga luego de 37 años de sequía.

Sandra Merino (@Merino_sandra) vuelve al estadio después de 12 años…

No me pidan que no me ilusione.

Todos juntos 🦁🇮🇩 pic.twitter.com/hP4R0y9pzy

— Carolina ⭕️ (@MarquezCaroR) May 23, 2024