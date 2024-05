Por: Familia Cardenal

Independiente Santa Fe sigue siendo líder del cuadrangular A luego del empate a cero goles ante Once Caldas en Manizales, correspondiente a la fecha 2 del cuadrangular B.

Los dirigides por Pablo Peiano encabezan el grupo B con 7 puntos, producto de dos victorias y un empate, siendo el único equipo invicto en la ronda semifinal del fútbol colombiano.

Sin embargo, la victoria del Deportes Tolima ante La Equidad en el estadio de Techo emparejó la tabla de posicones, pues el cuadro Pijao es consiente que si gana los tres partidos restantes, estará en la gran final.

Las cuentas que hace Santa Fe para llegar a la final

El ‘Cardenal es líder del cuadrangular B con siete puntos, y detrás de él esá Once Caldas con cinco unidades. En el tercer lugar quedó el Deportes Tolima con cuatro puntos, mientras que La Equidad quedó en el último lugar con cero unidades.

Santa Fe enfrentará este jueves 23 de mayo a Once Caldas en El Campín y el domingo, en el mismo estadio, recibirá a La Equidad. Si gana esos dos partidos haría 13 puntos y clasificaría a la final de la Liga Betplay anticipadamente si el Tolima no hace más de cinco puntos en sus juegs ante La Equidad (local) y Once Caldas (visitante) .

En caso de que Tolima y Santa Fe ganen sus dos juegos restantes, todo se definirá en la última fecha en el Manuel Murillo Toro, donde el Pijao será local ante el León.

