Sábado 9 de junio

● Ciclismo: Dauphiné (etapa 6)

Con: Jonathan Restrepo

Hora: 6:35 a.m.

Canal: ESPN 3

● Roland Garros: Final femenina (Halep vs. Stephens)

Hora: 7:30 a.m.

Canal: ESPN

● Ciclismo: Tour de Suiza (etapa 1)

Con: Nairo Quintana, Fernando Gaviria y Sebastián Henao

Hora: 9:05 a.m.

Canal: Por definir

● Amistoso: Suecia vs. Perú

Hora: 12:15 p.m.

Canal: ESPN 2

● Amistoso: Dinamarca vs. México

Hora: 1:00 p.m.

Canal: ESPN 3

● Fórmula 1: Clasificación, GP de Canadá

Hora: 1:00 p.m.

Canal: FOX Sports

● Amistoso: Túnez vs. España

Hora: 1:45 p.m.

Canal: ESPN

● Amistoso: Francia vs. Estados Unidos

Hora: 2:00 p.m.

Canal: ESPN 3

● Final de la Liga Águila: Nacional vs. Tolima

Hora: 7:15 p.m.

Canal: RCN y WIN

Domingo 10 de junio

● Ciclismo: Dauphiné (última etapa)

Con: Jonathan Restrepo

Hora: 6:35 a.m.

Canal: ESPN 3

● Roland Garros: Final masculina (Nadal vs. Thiem)

Hora: 7:30 a.m.

Canal: ESPN

● Amistoso: Austria vs. Brasil

Hora: 8:30 a.m.

Canal: Caracol

● Fórmula 1: Gran Premio de Canadá

Hora: 1:00 p.m.

Canal: FOX Sports

Lunes 11 de junio

● Amistoso: Bélgica vs. Costa Rica

Hora: 1:30 p.m.

Canal: ESPN 2