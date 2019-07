green

La fecha tendrá todos sus encuentros divididos en 4 días, siendo el choque entre Junior de Barranquilla, actual campeón, y Deportes Tolima, uno de los más atractivos junto a Once Caldas vs. Nacional.

Acá, la programación completa:

Viernes 12 de julio

7:45 p.m. – Águilas vs. Cúcuta (TV: WIN)

Sábado 13 de julio

3:15 p.m. – Huila vs. Equidad (TV: WIN)

5:15 p.m. – Jaguares vs. Unión (TV: WIN)

6:00 p.m. – Junior vs. Tolima (TV: RCN)

7:45 p.m. – Once Caldas vs. Nacional (TV: WIN)

Domingo 14 de julio

3:15 p.m. – Pasto vs. Santa Fe (TV: WIN)

5:00 p.m. – Millonarios vs. Envigado (TV: RCN)

5:30 p.m. – América vs. A. Petrolera (TV: WIN)

7:30 p.m. – Medellín vs. Patriotas (TV: WIN)

Lunes 16 de julio

7:45 p.m. – Bucaramanga vs. Cali (TV: WIN)

El duelo entre Deportivo Pasto e Independiente se llevará a cabo en Ipiales porque el estadio de Pasto aún está en obras de remodelación.