La jugada en cuestión es la de una supuesta pena máxima de Dani Alves a Sergio ‘Kun’ Agüero en el 2-0 de Brasil ante Argentina en una de las semifinales de la Copa América, acción sobre la cual Javier Hernández Bonnet decía que no había penalti porque Alves fue pisado en su propia área por Agüero, mientras que Sanabria opinaba lo contrario.

Sin embargo, Hernández, apegado al reglamento, logró demostrar que tenía la razón, pese a que Sanabria no aceptaba otros conceptos diferentes al suyo.

El contrapunteo empezó con Hernández consultando a Sanabria por el reglamento:

– Hernández: ¿La pisada no es falta?

– Sanabria: En este caso no porque quien se atraviesa termina causándola.

– Hernández: Perdóneme, pero yo revisé el reglamento y dice que es contacto de falta.

– Sanabria: Yo lo revisé hace 30 años y es su concepto contra el análisis mío.

– Hernández: Por eso, yo no puedo dejar que pasen estas cosas por encima, porque confunde a la gente. Y un pisotón es falta. Lo he consultado con árbitros internacionales como Sandro Ricci y tuvimos la misma interpretación.

Luego, Sanabria quedó contra las cuerdas frente a los argumentos de Hernández:

– Sanabria: Pues para Javier Castrilli, para muchos árbitros compañeros míos y para mí, fue penal.

– Hernández: ¿La de Ricci no vale, vale es la suya, cierto?

– Sanabria: No es que valga la mía, pero la gente mirará si vale la suya o la mía.

– Hernández: No estás en la onda de Ricci, al que nos lo presentabas como uno de los mejores árbitros internacionales.

– Sanabria: Una cosa es Ricci como árbitro y otra, como analista.

– Henández: Solo digo una cosa. Uno puede tener interpretación, pero lo que no puede cambiar literalmente es el texto del reglamento.

Finalmente, Sanabria quedó sobre la lona cuando Hernández le habló técnicamente:

– Hernández: Alves iba corriendo a su posición natural porque el concepto táctico se lo obliga. El defensor lateral debe cerrar hacia el defensor central y esa es otra teoría, si quiere discútala con árbitros o con técnicos de fútbol…

“En todo caso, Rafa, tenga claro que no comemos entero. Es lo único que le quiero decir. También tenemos la oportunidad de investigar”: Hernández.

– Sanabria: Yo tampoco como entero y Óscar Julián Ruiz le puede decir, o le puede decir otro árbitro, como Ricci o cualquiera.

– Hernández: Usted está es obsesionado con Óscar Julián. Yo conversé con Ricci y por eso le hablo con nombre propio. Pero si usted tiene alguna obsesión con Óscar Julián, vaya y llámelo.

– Sanabria: Él no contesta, porque él era el coordinador de VAR en ese partido y ya lo he llamado para preguntarle, pero no contesta.

En ese momento se acabó la controversia y el programa fue a comerciales.