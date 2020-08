green

Lori Klinc, pareja de Primoz Roglic, confesó en diálogo con RTV Eslovenia que la caída que el ciclista sufrió en el Critérium del Dauphiné fue tan fuerte que él todavía no se ha recuperado del todo. Pero eso no fue todo ya que la compañera sentimental del máximo candidato al título del Tour de Francia aseguró que todavía no sabe si él tomará la partida de la carrera el próximo sábado.

“La pregunta más importante en este momento es si Primoz realmente comenzará. Todos queremos eso, pero estamos esperando la confirmación“, aseguró Klinc, para sorprensa de todo el mundo ciclístico.

Sobre la magnitud del accidente que tuvo el esloveno en la última carrera preparatoria para el Tour, su pareja agregó: “Esta caída ha puesto a tierra todo. Demasiado. Por un lado, podría haber sido mucho peor. ¿Pero por qué tuvo que suceder justo antes del inicio del Tour? Estoy esperando ansiosamente lo que sucederá“.

Roglic ganó la Vuelta a España del año pasado y luego de su rendimiento en todas las competencias que corrió durante las últimas semanas, ganándolas casi todas y varias etapas de ellas, se convirtió para la prensa especializada en el favorito al escalón más alto del podio en París, junto al colombiano Egan Bernal.

De todas maneras, el equipo Jumbo Visma anunció su lista de ocho corredores para el Tour la semana pasada y en ella estaba incluido el esloveno. La competencia francesa comenzará este 29 de agosto y se llevará a cabo hasta el 20 de septiembre.