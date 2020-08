green

El equipo Arkea Samsic publicó este lunes la lista definitiva de ocho ciclistas con los que afrontará el Tour de Francia. Nairo Quintana liderará a su equipo como estaba previsto y estará rodeado por su hermano Dayer y su paisano Winner Anacona.

El resto de la nómina del equipo francés quedó completada con los siguientes hombres: Warren Barguil, Diego Rosa, Connor Swift, Maxime Bouet y Clement Russo.

Este será el primer Tour para Dayer Quintana, quien no tiene mucho bagaje en grandes vuelta ya que solo participó en dos ediciones del Giro de Italia con el equipo Movistar. Por su parte, Anacona vuelve a la competencia más importante del ciclismo luego de cuatro años, teniendo en cuenta que su última participación allí se dio en 2016, cuando terminó en el puesto 69 en la clasificación general.

El francés Barguil es el otro corredor con el que el equipo Arkea espera tener protagonismo en las etapas más importantes de la carrera, junto a Nairo. El campeón nacional galo ha sido décimo en el Tour dos ocasiones: en 2017 y 2019.

Por ahora son diez los colombianos confirmados para esta edición de la carrera. Junto a los tres representantes nacionales en el Arkea están confirmados: Egan Bernal (Ineos), Miguel Ángel López (Astana), Rigoberto Urán (Education First), Sergio Higuita(Education First), Daniel Felipe Martínez (Education First), Esteban Chaves (Mitchelton) y Harold Tejada (Astana).