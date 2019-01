El combinado nacional juvenil debutará en el sudamericano de la categoría este jueves ante Venezuela. Al momento de analizar para qué está el equipo dirigido por Arturo Reyes en este torneo, César Augusto Londoño concluyó que Colombia no tiene la obligación de ganar el título. Sin embargo, a Óscar Rentería, sucesor de Iván Mejía en el programa, no le gustó mucho ese planteamiento.

“Yo he oído mucha gente que dice, y creo que usted fue uno de ellos, ‘es que Colombia tiene que ser campeón de la categoría sub 20’. Pero aunque el equipo colombiano es bueno está bien preparado y tiene un técnico importante como Arturo Reyes, mire el equipo de Brasil. Si uno compara la nómina de Brasil con la nómina de Colombia, encuentra que el recorrido, la experiencia y lo que han hecho los jugadores brasileños es mucho más que lo que han hecho los colombianos”, opinó Londoño en el debate que sostuvieron por varios minutos.

A tal argumento Rentería se pronunció con sátira y exclamó: “Usted va a quedar feliz si a Colombia la eliminan en primera ronda”. Esa respuesta no le gustó a Londoño, quien de inmediato le acotó a su compañero: “No, Óscar. No tergiverse las cosas. Yo creo que Colombia tiene que ir por el título, pero que tenga la obligación, que si no ganan el título, es un fracaso, no creo”.

Rentería no dio su brazo a torcer e insistió con el doble sentido al criticar lo dicho por Londoño. “Con Brasil usted ya dijo que vamos a perder”, puntualizó el periodista caleño. Al escuchar eso, Londoño no soportó más y le advirtió al nuevo integrante del programa:

“No, pero Óscar. No venga a este programa porque, si de una vez ese va a ser el tono que va a utilizar, adviértamelo. Pero no venga a decir cosas que yo no he dicho. Si vino al ‘Pulso’ a hacer ese tipo de cosas, adviértamelo de una vez para saber cómo manejamos el asunto”.

