Su realización estuvo a cargo del británico Asif Kapadia y se lanzará en mayo de 2019 para las salas de cine a nivel mundial.

En la película se muestra mucho de lo que pasó Maradona en Nápoles, ciudad en la que tuvo su punto más alto de gloria. Además, hay entrevistas exclusivas para esta grabación con el exjugador.

“Un talento divino, de la gloria, la desesperación y la traición, de la corrupción y, finalmente, de la redención”, dice la pieza promocional de la producción.

En video, el primer adelanto:

Check out this clip from the new #DiegoMaradonaMovie from the Oscar winning director Asif Kapadia. Premiering at Cannes Film Festival 2019 and out in cinemas later this year. #sscnapoli #napoli #forzanapoli #calcio #CurvaB #CurvaA #Maradona #DiegoMaradona #asifkapadia pic.twitter.com/F78hitthNi

— Altitude Film Sales (@AltitudeSales) April 23, 2019