El barrabrava, de regreso a Buenos Aires, fue esperado por los medios de comunicación, a los que le dio su versión de lo que pasó, hecho que consideró injusto.

“Fue una vergüenza, me violaron las garantías constitucionales. Me autorizaron a viajar porque pedí permiso, pero me salió una alerta roja y no me dejaron entrar al país. Pregunté el motivo y me dijeron que era por una medida de derecho de admisión”, relató inicialmente.

Di Zeo, quien tiene prohibido el ingreso a los estadios de Argentina, explicó que el veto es para acceder a los escenarios deportivos, no a los países: “Un derecho de admisión es una contravención, una alerta roja es para un terrorista. Me lo hicieron a mí porque soy conocido. Todos lo demás pudieron pasar. Si no me dejan entrar al estadio, lo acepto”.

También expresó que las autoridades colombianas habrían estado de su parte: “Me dijeron que no podían creer lo que está haciendo Argentina con esto. Para ellos, una alerta roja es algo grave, y cuando se dieron cuenta que era por una contravención, se rieron de nuestro país”.

El barrabrava fue deportado junto a 6 aficionados más, sobre los que dijo: “Ellos no tienen que nada ver con la hincha de Boca, solo tienen derecho de admisión acá”.

Finalmente, aclaró que lo perjudicaron porque con la alerta roja, “en Colombia pensaron que yo era el jefe de la ETA”.

En video, las declaraciones del hincha: