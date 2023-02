Uno de los argumentos del presidente del Deportes Tolima, César Camargo, para calificar de ‘boicot’ la decisión de Millonarios de abandonar la cancha, en el partido de la cuarta fecha de la Liga BetPlay 1 2023, ha generado una fuerte polémica en las redes. Y es porque se remite a un comportamiento reprochable de uno de los miembros de su ‘staff’, que en su momento, no ameritó rechazo alguno.

Camargo Serrano, en las diferentes entrevistas que ha entregado a los medios, ha sido enfático en señalar que, de manera conveniente, el elenco ‘albiazul’ -a su juicio- acomodó las circunstancias tras la agresión que un hincha local le propinó a Daniel Cataño, a la cual el volante antioqueño reaccionó de la peor manera; lo que le costó la expulsión por parte del juez central antioqueño Wílmar Roldán.

“Una cosa es el hecho del muchacho que salió a la gramilla sin arma y que el jugador le haya contestado. No podemos tapar un error con otro error y no estoy de acuerdo con la posición de Millonarios. Esa solidaridad es frágil, es una conveniencia que solidaridad. No estoy condenando, estoy exponiendo lo que pasó”, señaló de forma enérgica el dirigente, en diálogo con Win Sports.

📹 #EnVideo El lado 'B' del bochorno en el 🏟️ Murillo Toro: la agresión del volante de Millonarios (@MillosFCoficial), Daniel Cataño (@danielcatano20), al seguidor del DEPORTES TOLIMA que lo golpeó en el terreno. También por la espalda. Por esto fue expulsado del juego.

Y es que para Camargo Serrano, también resultó bastante llamativo que para el técnico del visitante, Alberto Gamero, quien es considerado uno de los ídolos de los ‘Pijaos’ por la conquista de dos de los cinco títulos de la institución, pretendiera chantajear a Roldán con una insólita proposición: que le retirara la sanción al jugador para reiniciar el compromiso; a todas luces una petición ilógica.

“Millonarios ofreció que Daniel Cataño jugara y le quitarán la tarjeta roja. Ese doble rasero no debe existir y hago un llamado a los hinchas y también periodistas, yo también como dirigente me debo desprender de la pasión de ser hincha. No podemos chantejear el juego. Las grabaciones están de por medio, no nos revictimicemos”, señaló con dureza el hijo de Gabriel Camargo.

¿Doble moral de Millonarios?

Pero lo que más ha molestado al dueño del Tolima, es que aquel 8 de junio de 2022, cuando el delegado del club ‘embajador’, Óscar Cortés, exfutbolista profesional, no tuvo reparo alguno en acomodarle un certero codazo al lateral de Junior de Barranquilla, Wálmer Pacheco: una agresión deliberada que en su momento no generó ningún discurso de repudio del capitán azul, David Silva.

Tampoco hubo pronunciamiento del líder del cuadro capitalino, ni de sus compañeros, cuando a raíz del mal comportamiento de los aficionados en este juego, correspondiente a los cuadrangulares semifinales, los futbolistas rivales fueron sometidos a fuertes insultos y agresiones; pues no en vano -así después reversaran la decisión- la tribuna Occidental Baja de El Campín fuera clausurada.

Esa vez lanzaron monedas, botellas con agua y otros objetos contundentes, sin que hubiera voces generalizadas de rechazo en las toldas ‘azules‘. Y en eso se ha enfocado la defensa de Camargo Serrano a lo que consideró un acto antideportivo de la visita: desde su óptica pretender presionar a las autoridades arbitrales y la Dimayor a tomar una decisión, finalmente retirándose del terreno.

El Gerente de Millos Óscar Cortez, jurando que nadie lo vio pegándole a Walmer. Pilas @Dimayor

“Cuando Óscar Cortés le pegó a Wálmer Pacheco, un golpe similar al de anoche [domingo], los jugadores de Millonarios no se retiraron de la cancha ¿Dónde está esa solidaridad? ¿Es cuando me conviene? No, es siempre. O estamos en unas, o estamos en otras (…) Seamos coherentes cuando pasan estas cosas”, manifestó el directivo de la ‘tribu’ Pilar Velásquez de Revista Semana.

Y es que para César Camargo es claro que esto es un hecho de dos, que por desgracia enlodó el espectáculo y dejó a más de 18.000 personas en la ciudad sin disfrutar de lo que se pensaba fuera una fiesta. Por lo que, como tal, está seguro que el ente rector tomará cartas en el asunto: no solo con una eventual sanción de la plaza, sino también al futbolista por aplicar lo que llamó la “ley de la selva”.

“Ahí no hubo simplemente una agresión de un hincha a un jugador. Hay una riña entre dos personas. Y los dos están mal. Para una pelea se necesitan dos, y que a ti te peguen no te da derecho para que le pegues a otro”, agregó el dirigente deportivo a Semana, con lo que dejó en claro no solo su postura, sino la visión que tiene la institución de lo sucedido con Cataño.