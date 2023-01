Tras el anuncio del gobernador Juan Guillermo Zuluaga, de que el estadio de Villavicencio, llevaría el nombre Bello Horizonte Rey Pelé, miles de comentarios han surgido en las redes sociales. El que más llamó la atención fue el del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien se pronunció por medio de la red social Instagram.

Por medio una historia, Infantino envío agradecimientos al gobernador del Meta y a la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) por hacer homenaje a Edson Arantes do Nascimento, más conocido como Pelé.

“Thank you, Juan Guillermo Zuluaga and the government of Meta department, for this beautiful tribute to the eternal King Pelé,” expresó, en inglés.