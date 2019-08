La polémica declaración de Jorge Ovidio González se originó en una entrevista que le concedió a Caracol Radio antes del homenaje a Egan Bernal por su título del Tour de Francia, en la que hizo un balance de su gestión como presidente de la Federación Colombiana de Ciclismo ya que en los próximos días presentará su renuncia al cargo.

Lo llamativo es que González habló de todos los títulos de los ciclistas colombianos en los últimos años como si fueran de él. En la entrevista con esa emisora el directivo usó varias veces la expresión “Un directivo que se gana” y enseguida enumeró las hazañas que con tanto sacrificio lograron los pedalistas nacionales.

Cuando le preguntaron por el balance que hace de sus años al frente de la Federación, González contestó:

“Un dirigente que se gana 6 medallas olímpicas, campeones mundiales en todas las modalidades, trae el ciclomontañismo a Colombia, trae el Tour Colombia 2.1, se gana las tres grandes, el Giro, el Tour, la Vuelta a España, y se gana las dos pequeñas también, las de los jóvenes, el Giro de Italia Sub-23 y el Tour de l’Avenir. Una Federación poderosa, organizada, con tranquilidad en el tema económico”.

Después de ese listado de logros ajenos que contó como suyos, el directivo explicó los motivos por los que dejará su cargo próximamente. “Mi edad y mi salud no me están permitiendo seguir este tren, pero me voy feliz después de semejante recibimiento que le estamos haciendo a Egan Bernal”, aseguró González.

Las palabras del presidente de la Fedeciclismo molestaron bastante a los aficionados al ciclismo en el país, como quedó en evidencia en las respuestas que tuvo el video de la entrevista que publicó Caracol Radio en su Twitter. Estas fueron las criticadas palabras de Jorge Ovidio González: