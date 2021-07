Este lunes trascendió que el volante barranquillero James Sánchez será nuevo jugador de Alianza Petrolera. De ese tema estaban hablando en el programa ‘El Vbar’, de Caracol Radio, y el exfutbolista Iván René Valenciano entregó una opinión que no les gustó a los integrantes del club que oficia como local en Barrancabermeja.

El exgoleador consideró que Sánchez, quien se hizo conocido en el fútbol colombiano por los años que jugó en el Junior de Barranquilla, tenía cualidades para continuar su carrera en un club de más renombre.

Por supuesto, en las oficinas del equipo petrolero no tomaron de la mejor manera la postura del ahora panelista y el presidente del club, Carlos Orlando Ferreira, decidió pronunciarse al respecto. El directivo le recordó a Valenciano que por el cuadro barranqueño han pasado jugadores que estuvieron en la Selección Colombia y de paso le pidió un mejor trato para el club para el que él jugó durante un tiempo.

“Nos sentimos menospreciados por sus comentarios. La hinchada que tanto lo acogió hoy merece, como lo estamos haciendo, tener un club en las mejores condiciones. Por eso, esta familia Ferreira, hace el mejor de los esfuerzos para tratar de mantener a Alianza en la categoría A. Aquí han pasado jugadores de la Selección Colombia como Macnelly Torres y Farid Díaz. Iván René, por favor, rectifique. Los barranqueños y los santandereanos merecemos un mejor trato“, le dijo el presidente de Alianza al exfutbolista a través de un video publicado en las redes sociales del equipo.

Valenciano vio la grabación y no se retractó de lo que manifestó. “Al mencionar que el jugador no debería llegar a un club como Alianza Petrolera, me refería a que sus actuales condiciones deportivas le permiten estar en un equipo con mayor trascendencia histórica en Colombia“, escribió el ‘bombardero’ en un primer tuit.

Lee También

“En ningún momento desconocí, ni hablé de otros jugadores que han pasado por la institución y mucho menos ‘pordebajee’ a un club en el cuál tuve carrera deportiva. Por el contrario, en mi argumento reafirmé que no estoy irrespetando a Alianza Petrolera y recordé mi pasado allí”, agregó el exdelantero.

Por último, Valenciano le dio al directivo varios motivos para no retractarse. “No comparto su opinión de tener que rectificarme, pues en ningún momento he dado una información falsa, inexacta, equivocada o desactualizada. Solo es mi opinión, basado en mi experiencia en la cancha, sobre el futuro del jugador de fútbol”, concluyó.

Este fue el cruce de mensajes entre las partes:

Presidente, mi afirmación sobre el futuro deportivo de James Sánchez y su posible llegada a Alianza Petrolera la hice desde el ámbito el nétamente deportivo. https://t.co/iOYP7uh8C7 — Iván René Valenciano (@Ivan9Valenciano) July 13, 2021

En ningún momento desconocí, ni hablé de otros jugadores que han pasado por la institución y mucho menos 'pordebajee' a un club en el cuál tuve carrera deportiva. Por el contrario, en mi argumento reafirmé que no estoy irrespetando a Alianza Petrolera y recordé mi pasado allí. — Iván René Valenciano (@Ivan9Valenciano) July 13, 2021