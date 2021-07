En la Copa América no solo se preparó premiación para la gran final que jugarán Brasil y Argentina. A la Selección Colombia le dieron la medalla de bronce por ganarle a Perú el tercer puesto del torneo y también le entregaron un platón conmemorativo. La Conmebol fue generosa, ya que también le dio medalla del cuarto lugar al equipo inca.

Los jugadores colombianos subieron a la tarima instalada por la organización para que posaran frente a las cámaras con el ‘trofeo’ que le dieron por su tercer puesto y, cuando se acabó la sesión de fotos, Juan Guillermo Cuadrado y Yerry Mina protagonizaron la última escena jocosa de su participación el certamen continental.

El defensor central estaba gritándole un par de cosas a manera de broma al volante, quien tenía en sus manos el platón. Los chascarrillos de Yerry llegaron a tal punto que Cuadrado se volteó y lo persiguió corriendo un poco, para luego darle un pequeño golpe en la espalda con el platón.

Acto seguido, ambos soltaron unas cuantas risas y se dieron un abrazo. Los ‘panitas’ dialogaron un rato más y se sumaron a la celebración de sus compañeros por la victoria conseguida por 3 a 2 contra Perú.

Lee También

La particular situación que protagonizaron ellos no pasó desapercibida entre los televidentes que presenciaron la premiación y fue ampliamente comentada en las redes sociales. Los aficionados destacaron la buena amistad que tienen Mina y Cuadrado, y se divirtieron con lo que hicieron. Este es el video del momento en el que el volante corre detrás del defensor para impactarlo con el platón:

After the team photo, Cuadrado went and hit Yerry Mina with the 3rd place Copa America trophy 😂😂🏆 pic.twitter.com/vy99fzJ1JT

— FOX Soccer (@FOXSoccer) July 10, 2021