Los hinchas del Galatasaray no le fallaron a Radamel Falcao García en el acto en el que fue presentado como fichaje estrella para la presente temporada. Sin importar que la entrada al evento tuviera costo, los aficionados agotaron las 40.000 boletas que salieron a la venta para colmar el estadio Turk Telekom Arena.

Con el apoyo que recibió este miércoles, la presentación de Falcao entró al ‘top 10’ de las más masivas de toda la historia. De hecho, la bienvenida al goleador superó el registro de la que tuvo James Rodríguez como nuevo jugador del Real Madrid, en 2014, que contó con la presencia de 36.000 espectadores.

El listado de máximas asistencias para un acto de presentación lo lidera Cristiano Ronaldo, que fue ovacionado por 75.000 hinchas del Real Madrid cuando, en 2009, pisó por primera vez la gramilla del estadio Santiago Bernabéu.

En el segundo lugar del escalafón aparece Diego Maradona. En 1984, cuando el ‘10’ fue presentado como nuevo jugador del Napoli, 65.000 aficionados llenaron las graderías del estadio en el que le dieron la bienvenida. Esa es la única presentación del ‘top 10’ que se llevó a cabo en el siglo pasado.

Este es el listado con las 10 presentaciones más multitudinarias de la historia:

Galatasaray's @FALCAO unveiling was up there with the biggest 🌟 pic.twitter.com/s3jdZt4ess

— B/R Football (@brfootball) September 5, 2019