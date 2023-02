Apenas han pasado cuatro partidos para Deportes Tolima en la Liga BetPlay 1 2023 y el ‘Vinotinto y Oro’ ya registra preocupantes casos de lesiones, que hacen temer lo peor para un equipo en el que, por desgracia, ya se volvieron costumbres estos casos. Sobre todo en la era del ibaguereño Hernán Torres Oliveros, en el que el número de integrantes del departamento médico ha registrado cifras récord.

A los casos del lateral Nicolás Giraldo y el volante Estéfano Arango, al margen desde el pasado 26 de enero, debido a lesiones en el gemelo izquierdo y el posterior derecho, respectivamente, tal parece que se han sumado nuevos ‘pacientes’: ante el hermetismo del club, que no ha entregado reporte oficial alguno sobre la actualidad del plantel en materia de salud. Lo que ha empezado a generar molestia.

(Vea también: Daniel Cataño no habría cumplido incapacidad de 10 días luego de recibir golpe en Ibagué)

De manera extraoficial, lo que se sabe es que el recuperador Juan Manuel Valencia y el atacante Brayan Gil también arrastran dolencias musculares. En el caso del mediocampista, en sus posteriores, que le impidieron seguir en el choque del pasado viernes, en el empate (0-0) frente al Atlético Huila, cuando tuvo que salir a los 21′ para darle paso a Carlos Esparragoza. Lo que prendió las alarmas.

En tanto que Gil, quien iba a ser titular en el cotejo fallido frente a Millonarios, del 12 de febrero anterior, luego no fue incluido en la delegación que rivalizó ante los ‘Opitas’; de acuerdo con lo que se pudo conocer, debido a una contractura muscular. A ellos, se habría sumado el atacante Diego Herazo, quien no fue tenido en cuenta en este último duelo y al que no se le vio en práctica de fútbol.

Por desgracia, el cuerpo técnico sigue sin dar reportes claros no solo de la salud de la nómina, sino que además juega a la especulación con los convocados para cada juego. Una situación que solo ha causado malestar en la prensa, que no puede ver las sesiones de entrenamiento del grupo, y en la afición, que poca información recibe del equipo del cual son hinchas. Más allá de una que otra postal.

Por fortuna, elementos como los volantes Juan Pablo Nieto y Juan David Ríos, quienes sufrieron de prolongadas lesiones, que los tuvieron por meses fuera de las canchas, ya entrenan con el resto de sus compañeros. Y el ariete Juan Fernando Caicedo, quien estaba con problemas en el inicio del 2023, ya se recuperó e incluso volvió al terreno de juego, en el que se espera dé su habitual aporte.

Tras cuatro presentaciones, el balance desde lo deportivo no es alentador: pues pese a que tiene cinco puntos, la goleada sufrida en la visita a Águilas Doradas (4-2), además de la igualdad frente a los ‘auriverdes’, quienes son coleros del tablero de posiciones. Por lo que todos los ojos están puestos sobre Torres, quien viene de fracasar en el segundo semestre del 2022, al quedarse afuera de cuadrangulares.

(Le puede interesar: Presidente del Tolima lucha para tener “hinchada local y visitante” ante Millonarios)

Lo inquietante es que, según parece, las lecciones que han dejado semestres anteriores siguen sin aprenderse. Como en la Liga 2 2021, cuando el equipo llegó reventado a la gran final frente al Deportivo Cali, la cual perdió. O en el torneo anterior, cuando el número de lesionados superó los 15, más de la mitad de la plantilla, que tuvo directa repercusión en la campaña hecha en el certamen.