Este sábado, Atlético Nacional sorprendió a la opinión pública al emitir un comunicado en el que anunció la salida del técnico Alexandre Guimaraes. Al brasileño no le perdonaron que quedara no ganara ninguno de los torneos en los que dirigió al cuadro ‘verdolaga’: la Copa Colombia, la Liga BetPlay y que no clasificara a los octavos de final de la Copa Libertadores.

Es por eso que ahora todos los hinchas del equipo paisa se están preguntando por estas horas cuáles son los entrenadores que está teniendo en cuenta la dirigencia del club para reemplazar a Guimaraes.

La lista de candidatos la entregó el periodista Jorge Bermúdez, que suele estar bien informado de las incidencias de varios de los clubes más importantes del fútbol colombiano. De acuerdo con la información compartida por el comunicados, en la baraja de nombres que evalúan los directivos ‘verdolagas’ aparecen dos colombianos y dos extranjeros.

Los técnicos colombianos que, según Bermúdez, están opcionados para ocupar el banquillo verde son: Leonel Álvarez y Alexis García. Leonel es el favorito de los hinchas y la mayoría de ellos lo ha apoyado en gran número en diferentes sondeos que se han conocido sobre el tema en las redes sociales.

El periodista agregó que uno de los extranjeros que desde hace bastante tiempo es del gusto de los directivos de Nacional es el uruguayo Pablo Repetto, quien actualmente dirige a Liga de Quito en Ecuador, pero que podría salir de ese club en los próximos días. El charrúa ha ganado tres títulos con ese equipo y fue subcampeón de la Copa Libertadores 2016 con Independiente del Valle, la que ganó ese año el equipo colombiano.

El último candidato, según Bermúdez, es el argentino Eduardo Domínguez, que este viernes se coronó campeón de la Copa de la Liga Argentina con Colón de Santa Fe, el que se convirtió en el primer título de toda la historia de ese club. El periodista señaló que Domínguez también ha sido observado desde hace meses por los directivos verdes.

Sin embargo, las posibilidades de que el argentino deje Colón después de coronarse campeón y tener garantizada su participación en la próxima Copa Libertadores parecen mínimas.