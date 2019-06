Según el portal italiano Corriere dello Sport, la UCI (organismo rector del ciclismo mundial) abrió una investigación contra el colombiano al creer que el hecho de que los comisarios del Giro de Italia no castigaran a Miguel Ángel López por agredir a un aficionado generaría un mal precedente para futuras ocasiones.

Es por eso que la UCI evalúa la posibilidad de sancionar a ‘Supermán’ con alguna de estas tres opciones: una multa de entre 500 y 2.000 francos suizos, quitarle puntos en el ranking UCI o descalificarlo por determinado tiempo. Esta última sería la más drástica de todas.

El ciclista boyacense del equipo Astana terminó el Giro de Italia en el séptimo puesto y distinguido como el mejor ciclista menor de 25 años de la competencia. Sin embargo, el resultado para el colombiano no fue el mejor ya que su aspiración era igualar o mejorar el podio que consiguió en 2018, cuando fue tercero.

Ahora López disfrutará de un tiempo de descanso para afrontar de la mejor manera la segunda mitad de la temporada, en la que su principal reto será pelear por el título de la Vuelta a España. ‘Supermán’ fue tercero en la ronda ibérica del año pasado.

According to Corriere dello Sport UCI opened a case on jury decision about Lopez as the behaviour of punching a spectator should be punished and the decision not to do it risks to create a dangerous precedent.

Lopez risks 500-2000 CHF fine, UCI penalty points or disqualification

— La Flamme Rouge (@laflammerouge16) June 5, 2019