Radamel Falcao García se gana 9 millones de euros al año como delantero del Mónaco, lo que lo hizo en la temporada antepasada el noveno jugador mejor pago de la liga francesa. Sin embargo, el colombiano estaría dispuesto a dejar de percibir bastante dinero si se concreta su partido al Galatasaray de Turquía.

Según se conoció en los últimos días, los turcos le ofrecen al capitán de la Selección Colombia un contrato por tres años con un salario anual de 5 millones de euros. Es decir que el ‘Tigre’ resignaría cerca del 40 % de su sueldo actual.

En lo deportivo, la decisión de Falcao tendría una razón: el Galatasaray jugará esta temporada la Champions League, mientras que el Mónaco casi desciende hace algunos meses y empezó muy mal la actual temporada.

La semana pasada, en una entrevista con Win Sports, Falcao reconoció que las multitudinarias muestras de cariño que los aficionados turcos le demostraron en las últimas semana lo emocionaron bastante y lo hicieron plantearse con seriedad la posibilidad de continuar su carrera en Turquía.

“Las manifestaciones de cariño de toda la gente han sido importantes. Soy muy sentimental y en ese aspecto han sabido cómo entrar. Esto hasta que no se firme no está. Yo sé que han hablado con Mónaco y he tratado de mantenerme al margen ahora que estoy entrenando con el equipo”, aseguró Falcao en el diálogo que tuvo con los periodistas César Augusto Londoño y Óscar Rentería.

Falcao no jugó el primer partido del Mónaco en la liga francesa, que perdió por goleada ante el Lyon, porque arrastraba una sanción de la temporada pasada. Sin embargo, después de ese encuentro se filtró una foto de una reunión que el colombiano sostuvo con el presidente del Galatasaray.